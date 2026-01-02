Ученые раскрыли, сколько времени можно провести в бункере после ядерного удара

Ученые решили разобраться, сколько человек может быть в бункере в условиях отсутствия солнечного света, какие вообще бывают виды укрытий и как долго там можно быть в случае использования ядерного оружия, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Bushcraft Buddy, нужно понимать, что последствия такого взрыва зависят от мощности боеголовки. Чем мощнее будет заряд, тем сильнее возникнет взрывная волна, которая способна разрушить постройки, расположенные на расстоянии километров от эпицентра, а первичное радиационное излучение может быть смертельным.

Важно понимать, сколько можно жить в бомбоубежище, потому что последствия ядерного взрыва могут быть и долгосрочными – в грибовидном облаке, которое образуется после взрыва, есть радиоактивные частицы, и они выпадают на землю в виде радиоактивных осадков, из-за чего на расстоянии многих километров могут загрязниться и воздух, и вода, и почва.

Сколько человек может поместиться в бункере, точно сказать нельзя, поскольку все зависит от площади защитного сооружения.

Эксперты отмечают, что самый важный период пребывания в бункере – первые две недели после взрыва. Через 14 дней интенсивность радиоактивного излучения значительно снижается, но уровень радиации может оставаться опасным.

Есть угроза того, что и воздух, и земля, и вода будут сильно загрязнены, поэтому выход из бункера без защиты может быть опасным.

Самое главное, что должно быть в бункере, – достаточный запас чистой воды. Без нее человек в среднем может жить от 3 до 7 дней (все зависит от погодных условий). А вот без еды есть шанс прожить несколько недель и даже больше (длительность выживания, в частности, зависит от состояния здоровья и количества подкожного жира).

Ученые выяснили, что люди во время жизни в бункере могут ориентироваться на свои внутренние биологические часы и благодаря им поддерживать циркадные ритмы (периоды бодрствования и сна) на протяжении недель или месяцев. То есть люди интуитивно сами решают, когда бодрствовать, а когда спать.

Без солнечных лучей в коже человека не синтезируется витамин D, однако его можно получать с пищей или благодаря облучению медицинскими ультрафиолетовыми лампами. Этот витамин также есть в некоторых продуктах длительного хранения, например, в консервированной печени трески.

Из-за дефицита этого витамина человеку не грозит быстрая смерть, однако в долгосрочной перспективе возможны, в частности, мышечная слабость и повышенная хрупкость костей, поскольку без этого витамина организм хуже усваивает кальций и фосфор.

