Чили в огне: кадры с юга страны впечатляют апокалиптическим масштабом

Президент Чили Габриэль Борич ввел чрезвычайное положение в южных регионах страны после того, как лесные пожары вынудили 20 тыс. человек эвакуироваться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Straits Times, особо сложная ситуация сложилась в регионах Нубле и Биобио, которые расположены к югу от Сантьяго. Там пламя распространялось с высокой скоростью. По информации экстренных служб, на территории страны зафиксировано 19 очагов возгорания, при этом 12 из них находятся именно в этих двух регионах.

По словам главы государства, для борьбы с огнем мобилизованы все доступные силы и средства. Данные о погибших и точные масштабы ущерба пока неизвестны.

Местные СМИ показали кадры последствий стихии. На них попали сгоревшие автомобили, поврежденные здания и разрушенные объекты инфраструктуры. Также очевидцы поделились вечерними съемками, которые в соцсети шокировали людей апокалиптическим масштабом:

Chile wildfire forces 20,000 to evacuate as flames 🅱️urn through Penco near Concepción



President Boric declares State of Catastrophe as fire spreads across 23 kilometers



Over 3,000 homes and a hospital now under direct threat



Gas plant proximity raises explosion concerns pic.twitter.com/12XLmF3rwh — Boi Agent One (@boiagentone) January 18, 2026

