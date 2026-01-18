#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

Чили в огне: кадры с юга страны впечатляют апокалиптическим масштабом

масштабный пожар в Чили, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 22:31 Фото: скриншот видео
Президент Чили Габриэль Борич ввел чрезвычайное положение в южных регионах страны после того, как лесные пожары вынудили 20 тыс. человек эвакуироваться, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Straits Times, особо сложная ситуация сложилась в регионах Нубле и Биобио, которые расположены к югу от Сантьяго. Там пламя распространялось с высокой скоростью. По информации экстренных служб, на территории страны зафиксировано 19 очагов возгорания, при этом 12 из них находятся именно в этих двух регионах.

По словам главы государства, для борьбы с огнем мобилизованы все доступные силы и средства. Данные о погибших и точные масштабы ущерба пока неизвестны.

Местные СМИ показали кадры последствий стихии. На них попали сгоревшие автомобили, поврежденные здания и разрушенные объекты инфраструктуры. Также очевидцы поделились вечерними съемками, которые в соцсети шокировали людей апокалиптическим масштабом:

Ранее сообщалось, что на месторождении Тенгиз произошел пожар.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
51 человек погиб в результате сильных лесных пожаров в Чили
10:33, 04 февраля 2024
51 человек погиб в результате сильных лесных пожаров в Чили
Застрявший на детской горке президент Чили попал на видео
01:46, 15 мая 2023
Застрявший на детской горке президент Чили попал на видео
Число погибших из-за пожара в Чили превысило 90 человек
07:02, 05 февраля 2024
Число погибших из-за пожара в Чили превысило 90 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: