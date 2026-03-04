Катар объявил чрезвычайное положение

По данным иранского агентства IRIB News, правительство Катара объявило о введении чрезвычайного положения в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lenta.ru, до этого официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что попытки Ирана надавить на страны Персидского залива в надежде на то, что те подтолкнут США к прекращению боевых действий и возврату к переговорам с Тегераном, потерпят неудачу.

"Мы объявляем чрезвычайное положение и прекращаем добычу газа", – сказано в публикации.

Ранее Иран обвинил Трампа и Нетаньяху в гибели 500 военных.