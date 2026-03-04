#Референдум-2026
Мир

Катар объявил чрезвычайное положение

Флаг Катара, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 02:59 Фото: pexels
По данным иранского агентства IRIB News, правительство Катара объявило о введении чрезвычайного положения в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lenta.ru, до этого официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что попытки Ирана надавить на страны Персидского залива в надежде на то, что те подтолкнут США к прекращению боевых действий и возврату к переговорам с Тегераном, потерпят неудачу.

"Мы объявляем чрезвычайное положение и прекращаем добычу газа", – сказано в публикации.

Ранее Иран обвинил Трампа и Нетаньяху в гибели 500 военных.

Аксинья Титова
