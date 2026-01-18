На месторождении Тенгиз произошел пожар

По данным СМИ, на заводе третьего поколения на месторождении Тенгиз загорелся трансформатор, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания "Ак Жайык", инцидент произошел 18 января 2026 года около 09:55: возгорание случилось на участке 52 на месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области.

"Инцидент произошел в районе трансформатора между газотурбинными генераторами ГТГ-1 и ГТГ-2. По имеющейся информации, пострадавших нет. Весь неоперативный персонал был эвакуирован. На момент передачи информации пожар локализован. Завод третьего поколения переведен на режим рециркуляции", – пишет издание.

Обстоятельства происшествия уточняются.

