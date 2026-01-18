#Казахстан в сравнении
События

На месторождении Тенгиз произошел пожар

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 13:50 Фото: скриншот видео
По данным СМИ, на заводе третьего поколения на месторождении Тенгиз загорелся трансформатор, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания "Ак Жайык", инцидент произошел 18 января 2026 года около 09:55: возгорание случилось на участке 52 на месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области.

"Инцидент произошел в районе трансформатора между газотурбинными генераторами ГТГ-1 и ГТГ-2. По имеющейся информации, пострадавших нет. Весь неоперативный персонал был эвакуирован. На момент передачи информации пожар локализован. Завод третьего поколения переведен на режим рециркуляции", – пишет издание.

Обстоятельства происшествия уточняются.

17 января около поселка Калкаман на открытой территории загорелись грузовой автомобиль и деревянный прицеп, в котором находились 15 лошадей.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
