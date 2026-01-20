Названа реальная продолжительность жизни старых самолетов, возвращенных в рейсы

Расконсервированные самолеты советской и иностранной постройки могут безопасно летать еще от одного года до 10 лет, а в отдельных случаях и дольше, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что авиакомпании планируют пополнить парк за счет расконсервированных лайнеров, чтобы справиться с растущим пассажиропотоком в 2026-2027 годах. Речь идет о Ту-204/214, Ил-96 и Ан-148, возраст некоторых из которых приближается к 30 годам. Об этом рассказал генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик России Владимир Попов изданию Абзац.

По словам Попова, все зависит не от возраста, а от технического состояния конкретного борта. Самолеты российского и советского производства обслуживать проще. По ним сохранились конструкторские наработки и запасные части, что позволяет проводить полноценную диагностику и замену узлов.

Эксперт отметил, что общий ресурс гражданских и военных самолетов может превышать 50 лет, если техника регулярно проходит проверки.

Срок эксплуатации продлевается поэтапно: на год, несколько лет или до десяти лет, после чего самолет снова отправляется на углубленную диагностику наиболее нагруженных агрегатов.

Попов подчеркнул, что пассажирам не стоит опасаться "возрастных" лайнеров. В авиации, по его словам, не существует понятия "старый самолет" – есть только исправный или неисправный. Современные методы контроля состояния техники успешно применяются по всему миру.

