Советы

Эксперт рассказал, как не убить двигатель зимой

стоит ли прогревать машину, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 22:40 Фото: freepik
Водителям рекомендуется прогревать двигатель, если автомобиль длительное время простоял на морозе, сообщает Zakon.kz.

Такой совет дал автоюрист и судебный автоэксперт Александр Касьяненко, пишет Lenta.ru.

По его словам, современные двигатели внутреннего сгорания в целом не требуют продолжительного прогрева, особенно при использовании синтетических масел. Однако после длительной стоянки на холоде небольшая "разминка" не повредит.

Касьяненко уточнил, что достаточно дать двигателю поработать на холостых оборотах несколько минут, чтобы масло равномерно распределилось по системе. Это помогает снизить риск повышенного износа при начале движения.

Ранее мы сообщали о простых способах не стать ледяной фигурой при морозе.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
