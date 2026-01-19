#Казахстан в сравнении
Мир

Погибли 39 человек, 140 ранены: что известно о крупнейшей ж/д катастрофе за 13 лет в Испании

Испания, крушение, поезда , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 19:33 Фото: Х/SumitHansd
В Испании произошла крупнейшая за последние 13 лет железнодорожная катастрофа. В результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов в автономном сообществе Андалусия погибли 39 человек, более 140 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Где и когда произошла авария

Катастрофа произошла вечером 18 января около 19:40 по местному времени недалеко от города Адамус в провинции Кордова.

Поезд частной компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседние пути. В этот момент по встречному направлению двигался поезд Alvia национального оператора Renfe, следовавший из Мадрида в Уэльву.

Составы столкнулись на прямом участке пути. Первые два вагона поезда Alvia сорвались с насыпи высотой около четырех метров.

Сколько человек находилось в поездах

В поезде Iryo находились 317 пассажиров. В поезде Renfe – около 100 человек.

Всего в двух составах было почти 480 пассажиров.

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, погибли 39 человек. Пострадали не менее 152 пассажиров, пятеро находятся в критическом состоянии. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.

Реакция властей

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил трехдневный национальный траур и пообещал "абсолютную прозрачность" при расследовании причин трагедии. Он отменил поездку на Давосский экономический форум и направился на место катастрофы. В Андалусию также прибудут король и королева Испании.

Министр транспорта Оскар Пуэнте назвал случившееся "крайне странным".

Что известно о причинах

Причины аварии пока не установлены. Для расследования будет создана независимая комиссия.

Министр транспорта отметил, что:

  • участок пути был обновлен в мае 2025 года;
  • поезд Iryo прошел техническую проверку всего за четыре дня до аварии;
  • отрезок железной дороги был оборудован системой безопасности, предотвращающей человеческие ошибки;
  • оба поезда не превышали допустимую скорость, хотя двигались более 200 км/ч.

Движение поездов

Движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией полностью приостановлено минимум на четыре дня. Пассажиров перенаправляют на автобусные маршруты.

Помощь пострадавшим

В городе Адамус спортивный зал переоборудован в полевой госпиталь. На вокзалах Мадрида, Севильи, Кордовы, Малаги и Уэльвы открыты специальные зоны для родственников погибших и пострадавших.

На месте работают экстренные службы и волонтеры.

Крупнейшая авария с 2013 года

Столкновение поездов в Андалусии стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в Испании с 2013 года, когда в Галисии при сходе поезда с рельсов погибли более 70 человек.

Ранее мы писали, что в Испании сошли с рельсов два поезда.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
