Погибли 39 человек, 140 ранены: что известно о крупнейшей ж/д катастрофе за 13 лет в Испании
Где и когда произошла авария
Катастрофа произошла вечером 18 января около 19:40 по местному времени недалеко от города Адамус в провинции Кордова.
Поезд частной компании Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседние пути. В этот момент по встречному направлению двигался поезд Alvia национального оператора Renfe, следовавший из Мадрида в Уэльву.
Составы столкнулись на прямом участке пути. Первые два вагона поезда Alvia сорвались с насыпи высотой около четырех метров.
Сколько человек находилось в поездах
В поезде Iryo находились 317 пассажиров. В поезде Renfe – около 100 человек.
Всего в двух составах было почти 480 пассажиров.
Погибшие и пострадавшие
По последним данным, погибли 39 человек. Пострадали не менее 152 пассажиров, пятеро находятся в критическом состоянии. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться.
Реакция властей
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил трехдневный национальный траур и пообещал "абсолютную прозрачность" при расследовании причин трагедии. Он отменил поездку на Давосский экономический форум и направился на место катастрофы. В Андалусию также прибудут король и королева Испании.
Министр транспорта Оскар Пуэнте назвал случившееся "крайне странным".
Что известно о причинах
Причины аварии пока не установлены. Для расследования будет создана независимая комиссия.
Министр транспорта отметил, что:
- участок пути был обновлен в мае 2025 года;
- поезд Iryo прошел техническую проверку всего за четыре дня до аварии;
- отрезок железной дороги был оборудован системой безопасности, предотвращающей человеческие ошибки;
- оба поезда не превышали допустимую скорость, хотя двигались более 200 км/ч.
Движение поездов
Движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией полностью приостановлено минимум на четыре дня. Пассажиров перенаправляют на автобусные маршруты.
Помощь пострадавшим
В городе Адамус спортивный зал переоборудован в полевой госпиталь. На вокзалах Мадрида, Севильи, Кордовы, Малаги и Уэльвы открыты специальные зоны для родственников погибших и пострадавших.
На месте работают экстренные службы и волонтеры.
Крупнейшая авария с 2013 года
Столкновение поездов в Андалусии стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в Испании с 2013 года, когда в Галисии при сходе поезда с рельсов погибли более 70 человек.
Ранее мы писали, что в Испании сошли с рельсов два поезда.