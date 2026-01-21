#Казахстан в сравнении
Мир

Женщина пытается избежать наказания за поджог любовницы мужа

Огонь, спичка, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 04:30 Фото: pixabay
Россиянка Инна Цыбасова, которую заживо подожгла жена ее любовника, уже полгода борется за каждый вдох, лежа в больничной палате, сообщает Zakon.kz.

Александра, младшая сестра Инны, в студии программы "МАЛАХОВ" на канале "Россия" рассказала, что, несмотря на тяжесть травм пострадавшей и обстоятельства нападения, адвокаты Марины Рыбалко добились для нее смягчения статьи.

"Переквалифицировали статью на покушение в состоянии аффекта. Срок три года", – поделилась сестра Цыбасовой.

Близкие Инны уверены: никакого аффекта или внезапного порыва не было. Александра заявляет, что Марина готовилась к преступлению заранее, и это была не первая попытка.

"За несколько дней до события уже были похожие действия. Марина так же выбежала, но поскольку Иван не вышел из машины, соответственно, она не могла облить ее и поджечь", – рассказала Александра.

В обдуманности действий Марины уверена и сама Инна. По ее мнению, и Иван Рыбалко, супруг нападавшей, косвенно причастен к случившемуся.

"Я предполагаю, что Иван, как минимум, мог знать и предполагать, что Марина что-то готовит. Ведь он зачем-то ушел? Что он делал в квартире так долго? Почему они вместе не спустились? То есть он пришел, когда я уже вся практически обгорела", – возмущается Инна.

Съемочная группа Первого канала предприняла попытку поговорить с Иваном, но тот не пошел на контакт.

Раскрывая предысторию произошедшего, Инна не стала обманывать и честно сказала, что состояла с Иваном в любовных отношениях, но непродолжительное время.

Цыбасова, начиная роман с Иваном, была замужем, но уже подумывала о разводе.

"Иван меня поддерживал в этом решении. Сначала он пытался меня убедить, говорил, мол, зачем ты тянешь? Мы даже в суд ездили вместе. Я знала, что Иван женат, что у него ребенок", — рассказывает пострадавшая.

Когда общение перестало быть дружеским, Рыбалко стал склонять Инну к идее стать его второй женой.

Иван никак не помогает своей бывшей любовнице. Впрочем, Цыбасова и сама не хочет иметь дел с бывшим возлюбленным и его семьей. При этом Инна желала бы восстановить справедливость.

Ранее сообщалось, что финансовый кризис привел к жестокому убийству семьи в Индии.

Аксинья Титова
