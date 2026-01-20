Финансовый кризис привел к жестокому убийству семьи в Индии
В индийском городе Этах в доме нашли тела четырех членов одной семьи. По предварительным данным, всех их убили кирпичом, который остался на месте преступления, сообщает Zakon.kz.
Полицейские задержали 45-летнего отца семейства Камала Сингха, пишет The Times of India.
Правоохранители предполагают, что из-за серьезных финансовых трудностей, связанных с предстоящей свадьбой дочери, мужчина и решился на преступление. Церемония должна была состояться в феврале 2026 года.
Следствие продолжается. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, включая возможную роль финансового давления и степень заранее спланированного характера преступления.
Ранее сообщалось, что в Индии домработники заперли хозяина и его дочь в подвале и пять лет морили голодом.
