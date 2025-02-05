В Австралии женщина-лунатик убила мужа во сне и избежала наказания

В Австралии 47-летняя Илькнур Чалышкан избежала уголовной ответственности за убийство собственного мужа, совершенное в состоянии лунатизма, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Guardian.

Трагедия произошла в сентябре 2023 года. Женщина напала на своего 50-летнего супруга с ножом, однако ее адвокаты настаивали, что она страдает от парасомнии — расстройства сна, из-за которого могла действовать бессознательно.

В апреле 2024 года Чалышкан была освобождена под залог для участия в научном исследовании, посвященном парасомнии. Осенью его результаты передали в прокуратуру, после чего 4 февраля 2025 года на судебном заседании было объявлено о закрытии дела и снятии обвинений.

Ранее сообщалось о другой истории. Россиянку осудили за надругательство над детьми и убийство мужа.