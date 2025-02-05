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Мир

В Австралии женщина-лунатик убила мужа во сне и избежала наказания

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 23:40 Фото: freepik
В Австралии 47-летняя Илькнур Чалышкан избежала уголовной ответственности за убийство собственного мужа, совершенное в состоянии лунатизма, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Guardian.

Трагедия произошла в сентябре 2023 года. Женщина напала на своего 50-летнего супруга с ножом, однако ее адвокаты настаивали, что она страдает от парасомнии — расстройства сна, из-за которого могла действовать бессознательно.

В апреле 2024 года Чалышкан была освобождена под залог для участия в научном исследовании, посвященном парасомнии. Осенью его результаты передали в прокуратуру, после чего 4 февраля 2025 года на судебном заседании было объявлено о закрытии дела и снятии обвинений.

Ранее сообщалось о другой истории. Россиянку осудили за надругательство над детьми и убийство мужа. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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