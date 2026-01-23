Во Франции расследуют смерть двоих детей из-за популярной смеси

Во Франции начаты два расследования после смерти двух младенцев, предположительно из-за детской смеси, выпускаемой компанией Nestle, сообщает Zakon.kz.

По данным Le Monde, оба младенца, скончавшиеся в городах Анже и Бордо, употребляли молочную смесь марки Guigoz, массовый отзыв которой компания Nestle начала в начале года.

Отзыв был вызван вероятным присутствием в продукте токсина цереулида, вырабатываемого некоторыми штаммами бактерий.

Симптомы при употреблении продукта с высоким содержанием токсина включают рвоту и диарею, возникающие в течение шести часов после приема, и напоминают проявления пищевого отравления или аллергии на белки коровьего молока.

Первый случай смерти зафиксирован 23 декабря в Анже: там скончалась девочка, которой было чуть меньше месяца. Второй младенец умер 8 января в возрасте 14 дней в больнице Бордо, куда его срочно доставила мать из-за тяжелых проблем с пищеварением.

В обоих случаях дети употребляли смесь Guigoz, однако анализы пока не позволили установить прямую связь между смертельными исходами и продуктом, отмечает радиостанция.

Ранее мы писали о том, что россиянин попал в больницу после падения с "Эйфелевой башни".