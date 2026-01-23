Россиянин попал в больницу после падения с "Эйфелевой башни"

Житель Балаково (Саратовская область, Россия) попал в больницу с переломами и ушибами. Медикам он заявил, что получил травмы при падении с Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.

Необычной историей поделились 22 января 2026 года в Балаковской городской клинической больнице.

"Во вторник, 13 января, в приемное отделение Балаковской городской клинической больницы поступил пациент после падения, с его слов, с высоты более пяти метров. При первичном осмотре и сборе анамнеза пациент спокойно заявил медикам, что упал… с Эйфелевой башни в Хвалынском районе. Врачи, конечно, сначала не поверили. Но пациент не бредил. Он показал фото: на снимках действительно была высокая металлическая конструкция, стилизованная под знаменитую парижскую башню, – видимо, место, куда любители эффектных кадров приходят за "достопримечательностями" и красочными селфи", – рассказали в больнице.

Фото: vk.com/balakovskayagkb

По словам медиков, больной рассказал, что рядом видел и Тадж-Махал, и даже статую Христа, как в Бразилии, только в уменьшенном варианте, чем окончательно сбил с толку медперсонал.





"К счастью, обошлось. Несмотря на падение, пациент отделался переломами двух ребер и ушибами мягких тканей. Благодаря оперативной диагностике, обезболиванию и грамотно оказанной медицинской помощи сейчас пациент стабилен и готовится к выписке уже на следующей неделе", – добавили в больнице.

