#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
503.9
603.32
6.61
Мир

Университеты в Турции остаются без абитуриентов

Университеты в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 08:30 Фото: pixabay
Система высшего образования Турции, особенно частный сектор, столкнулась с серьезной проблемой недобора студентов, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году частные университеты смогли заполнить в среднем лишь 75,8% доступных мест. Это самый низкий показатель за последние пять лет. Некоторые учебные заведения не набрали и половины от запланированного количества студентов. Наиболее уязвимыми оказались частные университеты, чье финансирование на 80% зависит от платы за обучение, передает Daily News.

"В ближайшее десятилетие возможны закрытия, слияния или радикальная смена формата работы ряда университетов", – предупреждают отраслевые аналитики.

По их мнению, на сокращение числа абитуриентов влияют множество факторов:

  • устойчивое снижение рождаемости начиная с 2014 года;
  • снижение гарантий трудоустройства после получения диплома;
  • растущая популярность краткосрочных профессиональных курсов и онлайн-образования;
  • тенденция среди молодежи сразу выходить на рынок труда.

Эксперты сходятся во мнении, что система высшего образования Турции находится на пороге значительных структурных изменений, и частным университетам в этой ситуации придется адаптироваться в первую очередь.

Возможно, из-за "демографической зимы" первых детей 2026 года сразу же навестили в Стамбуле турецкие чиновники.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
100 студентов из Турции будут обучаться в СКО по программам двойного диплома Университета Аризоны
16:46, 13 августа 2025
100 студентов из Турции будут обучаться в СКО по программам двойного диплома Университета Аризоны
Обучающихся в Турции казахстанских студентов примут на родине
12:39, 14 февраля 2023
Обучающихся в Турции казахстанских студентов примут на родине
Туристов предупредили об опасных бактериях на побережье Турции
06:16, 22 июля 2025
Туристов предупредили об опасных бактериях на побережье Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Артета оценил будущее Темирлана Анарбекова
08:07, Сегодня
Артета оценил будущее Темирлана Анарбекова
Казахстанский хоккеист не отметился голевыми действиями в матче заокеанской лиги
07:44, Сегодня
Казахстанский хоккеист не отметился голевыми действиями в матче заокеанской лиги
Буду бороться до конца: Джокович высказался о соперничестве с Синнером и Алькарасом
07:10, Сегодня
Буду бороться до конца: Джокович высказался о соперничестве с Синнером и Алькарасом
Елена Рыбакина установила уникальное достижение на Australian Open
06:47, Сегодня
Елена Рыбакина установила уникальное достижение на Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: