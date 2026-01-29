Университеты в Турции остаются без абитуриентов

Система высшего образования Турции, особенно частный сектор, столкнулась с серьезной проблемой недобора студентов, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году частные университеты смогли заполнить в среднем лишь 75,8% доступных мест. Это самый низкий показатель за последние пять лет. Некоторые учебные заведения не набрали и половины от запланированного количества студентов. Наиболее уязвимыми оказались частные университеты, чье финансирование на 80% зависит от платы за обучение, передает Daily News.

"В ближайшее десятилетие возможны закрытия, слияния или радикальная смена формата работы ряда университетов", – предупреждают отраслевые аналитики.

По их мнению, на сокращение числа абитуриентов влияют множество факторов:

устойчивое снижение рождаемости начиная с 2014 года;

снижение гарантий трудоустройства после получения диплома;

растущая популярность краткосрочных профессиональных курсов и онлайн-образования;

тенденция среди молодежи сразу выходить на рынок труда.

Эксперты сходятся во мнении, что система высшего образования Турции находится на пороге значительных структурных изменений, и частным университетам в этой ситуации придется адаптироваться в первую очередь.

Возможно, из-за "демографической зимы" первых детей 2026 года сразу же навестили в Стамбуле турецкие чиновники.