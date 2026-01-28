Обычная прогулка туриста по побережью в Австралии привела к неожиданному расследованию

В Австралии турист во время прогулки по побережью случайно нашел тело пропавшей без вести путешественницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PerthNow, мужчина гулял у западного побережья Тасмании, когда заметил женские останки около водопада Философер. О находке он рассказал полиции, которая вскоре прибыла на место происшествия.

Предполагается, что останки могут принадлежать 31-летней туристке из Бельгии Селин Кремер, которая исчезла два года назад в этом районе. Согласно данным издания, автомобиль женщины обнаружили рядом с этим водопадом. Но поиски самой бельгийки не принесли результата.

На данный момент судмедэксперты проводят исследования, чтобы установить личность погибшей.

Известно, что правоохранители уже уведомили семью Кремер.

