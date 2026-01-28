#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.27
597.15
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.27
597.15
6.57
Мир

Обычная прогулка туриста по побережью в Австралии привела к неожиданному расследованию

турист нашел тело пропавшей путешественницы в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 19:45 Фото: wikipedia
В Австралии турист во время прогулки по побережью случайно нашел тело пропавшей без вести путешественницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PerthNow, мужчина гулял у западного побережья Тасмании, когда заметил женские останки около водопада Философер. О находке он рассказал полиции, которая вскоре прибыла на место происшествия.

Предполагается, что останки могут принадлежать 31-летней туристке из Бельгии Селин Кремер, которая исчезла два года назад в этом районе. Согласно данным издания, автомобиль женщины обнаружили рядом с этим водопадом. Но поиски самой бельгийки не принесли результата.

На данный момент судмедэксперты проводят исследования, чтобы установить личность погибшей.

Известно, что правоохранители уже уведомили семью Кремер.

Ранее были названы основные проблемы казахстанского туризма.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пропавшего в горах Алматы туриста из Австралии нашли мертвым
17:02, 23 мая 2023
Пропавшего в горах Алматы туриста из Австралии нашли мертвым
В полиции Алматы рассказали подробности смерти туриста из Австралии
17:38, 23 мая 2023
В полиции Алматы рассказали подробности смерти туриста из Австралии
У берегов Египта загорелась яхта с туристами
01:12, 12 июня 2023
У берегов Египта загорелась яхта с туристами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Драмой обернулся матч казахстанца на топовом турнире в Португалии
20:01, Сегодня
Драмой обернулся матч казахстанца на топовом турнире в Португалии
Два сета решили судьбу казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
19:43, Сегодня
Два сета решили судьбу казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
Гол Виктора Мозеса не помог "Кайсару" обыграть команду из Косово
19:30, Сегодня
Гол Виктора Мозеса не помог "Кайсару" обыграть команду из Косово
Виктор Мозес отметился дебютным голом за "Кайсар" (видео)
19:02, Сегодня
Виктор Мозес отметился дебютным голом за "Кайсар" (видео)
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: