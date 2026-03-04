Тело неизвестного туриста выбросило на берег в Австралии
Фото: freepik
20-летний турист утонул во время заплыва на Голд-Косте. Его тело найдено через два дня в воде у пляжа Мейн-Бич недалеко от Брейкер-стрит, сообщает Zakon.kz.
Как пишет SMH.com.au, очевидцы пытались помочь, однако вскоре потеряли его из виду в воде. Были задействованы патрульные катера, гидроциклы и авиация.
В полиции отметили, что не знают, откуда парень был родом, но подтвердили, что он находился в Австралии в качестве туриста.
Ранее был раскрыт портрет иностранного туриста, посещающего Казахстан.
