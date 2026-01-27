Названы основные проблемы казахстанского туризма

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 27 января 2026 года на заседании правительства озвучил основные проблемы отечественного туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, несмотря на тенденцию роста основных показателей, в отрасли все еще имеется ряд проблемных вопросов.

"Прежде всего это инфраструктура курортных зон. Во исполнение поручения главы государства по приведению туристских направлений в надлежащее состояние совместно с инспекторами Аппарата правительства и Администрации президента был осуществлен объезд курортных зон Бурабай, Баянаул, Катон-Карагай, Балхаш, Капчагай, Алаколь в областях Абай и Жетысу, Мангистау – побережье Каспийского моря", – сказал Мырзабосынов.

Также нерешенными остаются вопросы водоснабжения и центральной канализации в курортных зонах Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей, областях Абай и Жетысу. Отдельного внимания требует вопрос использования воды, в том числе скважин. Эта проблема особенно актуальна на восточном побережье Алаколя.

"Есть потребность в проведении берегоукрепительных работ с двух сторон побережья озера Алаколь. Например, в области Абай ряд баз отдыха находится в опасной близости к воде. В связи с чем промедление в этом вопросе недопустимо. Также требуется проведение дноуглубительных работ в пляжной зоне Каспия и Алаколя в области Жетысу", – добавил министр.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов спросил Ербола Мырзабосынова о развитии экотуризма.