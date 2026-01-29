Массовая казнь состоялась в Китае

В Китае казнили 11 человек, которые состояли в орудовавшей на севере Мьянмы группировке, занимавшейся телекоммуникационными и онлайн-мошенничествами и совершавшей другие преступления, сообщает Zakon.kz.

Смертный приговор приведен в исполнение с санкции Верховного суда КНР сегодня, 29 января 2026 года.

29 сентября 2025 года Народный суд промежуточной инстанции города Вэньчжоу провинции Чжэцзян приговорил 11 членов преступной группировки семьи Мин к смертной казни за такие преступления, как убийства, причинение телесных повреждений, незаконное лишение свободы, мошенничество в сфере телекоммуникаций и организация казино.

Во время судебных разбирательств выяснилось, что с 2015 года преступный синдикат семьи Мин создал множество промышленных парков в Коканге (Мьянма), а также в Шиюаньцзы и Циншуйхэ в Китае. Четыре семьи", включая семью Мин, контролировали местные прибыльные отрасли промышленности и незаконный бизнес, такой как казино, добыча полезных ископаемых, недвижимость, а также совершали масштабные преступления против китайских граждан, пишет Xinhuanet.

Фото: tv.cctv.com

Cемья Мин под руководством главы Мин Сюэчана постепенно превратилась в криминальную группировку, в состав которой входили его сын Мин Гопин, дочь Мин Цзюлань и внучка Мин Чжэньчжэнь.

Преступный синдикат Мин вербовал "финансовых спонсоров" для мошенничества в сфере телекоммуникаций – лидеров преступных группировок и последовательно создавал ряд промышленных и групповых мошеннических схем. На пике своего развития в этих схемах насчитывалось около 10 000 человек, занимавшихся мошенничеством и совершавших различные преступления против граждан Китая, такие как фиктивные инвестиции и управление активами, выдача себя за сотрудников органов безопасности, прокуратуры и судов, а также подделка кредитных отчетов.

В июле 2023 года после многочисленных переговоров между Китаем и Мьянмой началась специальная операция по борьбе с этими группировками.

20 октября 2023 года преступная группировка Мин открыла огонь по пытавшимся сбежать во время переброски "сотрудникам", занимавшимся онлайн-мошенничеством. В результате погибли четыре гражданина Китая и еще четыре получили ранения.

В ноябре 2023 года китайские силовые органы объявили в розыск членов семьи Мин, с вознаграждением. Вскоре все трое были задержаны и переданы китайским властям.

С 14 по 19 февраля 2025 года состоялось открытое слушание по делу 23 обвиняемых в рамках уголовного дела группировки семьи Мин. Суд установил, что преступная группировка семьи Мин совершила преступления, включая трансграничное мошенничество в сфере телекоммуникаций, умышленное убийство, умышленное причинение телесных повреждений, незаконное лишение свободы, организацию казино, торговлю наркотиками и организацию проституции. Оборот денег в сфере азартных игр и мошенничества составил более 10 миллиардов юаней. В результате действий синдиката погибли 14 граждан Китая.

29 сентября 2025 года суд приговорил 11 подсудимых, включая членов семьи Мин, к смертной казни; пятерых подсудимых – к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года; 11 подсудимых – к пожизненному заключению; 12 подсудимых – к тюремному заключению на срок от 5 до 24 лет.

