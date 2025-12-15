Саудовская Аравия побила мировой рекорд по количеству смертных казней
Саудовская Аравия установила новый рекорд по количеству казней, совершенных за один год, сообщает Zakon.kz.
По данным The Times of Israel, в этом году число казненных в королевстве достигло 340 человек, после того, как власти заявили, что 15 декабря были казнены три человека.
Это уже второй год подряд, когда Саудовская Аравия бьет собственный рекорд с тех пор, как правозащитные организации начали документировать количество казней в 1990-х годах.
По данным агентства, в 2024 году в королевстве было казнено 338 человек.
