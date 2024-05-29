К смертной казни за взятки приговорили гендиректора крупного холдинга в Китае

В Китае бывшего генерального директора компании China Huarong International Holdings Limited приговорили к смертной казни за взяточничество, сообщает Zakon.kz.

Приговор огласили 28 мая в Тяньцзиньском народном суде промежуточной инстанции.

Как пишут китайские СМИ, Бай Тяньхуэй с 2014 по 2018 год, используя свое служебное положение, незаконно получил взятки и имущество на общую сумму более 1,108 миллиарда юаней (около 154 млн долларов США). Отмечается, что, занимая несколько важных должностей в холдинге, он за вознаграждения оказывал помощь подразделениям в приобретении проектов и корпоративном финансировании.

Фото: std.stheadline.com

Осужденный лишен политических прав, все его имущество и деньги, полученные преступным путем, будут конфискованы и переданы в казну.

Это второй функционер China Huarong International Holdings Limited, приговоренный к смертной казни. Бывшего главу Совета директоров China Huarong Лай Сяомина казнили в январе 2021 года после того, как суд признал его виновным в получении взяток на общую сумму 1,78 млрд юаней (251 млн долларов США) в период с 2008 по 2018 год. СМИ пишут, что это был "рекорд в финансовой коррупции".

China Huarong International Holdings – крупнейшая финансовая компания по управлению активами в Китае с акцентом на управление проблемными долгами.

В апреле 2024 года во Вьетнаме к смертной казни приговорили богатейшую женщину страны.