#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
489.17
576.63
6.38
Мир

Зерновой бункер оказался смертельной ловушкой для фермера в США

зерновой бункер оказался смертельной ловушкой для фермера, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 23:12 Фото: pixabay
В одной из сельских усадеб округа Махаска, штат Айова, 74-летний мужчина погиб в зерновом бункере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, мужчина упал и оказался зажатым внутри зернового бункера. На место приехали спасатели, но было уже поздно.

"Шерифское управление выразило благодарность всем службам, откликнувшимся на вызов, включая несколько полицейских департаментов, пожарные и спасательные команды. Личность погибшего не раскрывается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что смерть мужчины произошла всего через несколько дней после того, как 83-летний мужчина погиб, застряв в зерновом бункере возле Чартер Ок в Айове.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб от ножевого ранения в СКО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В США машины для голосования вышли из строя
04:44, 06 ноября 2024
В США машины для голосования вышли из строя
В Минсельхозе опровергли информацию США о казахстанском урожае зерновых
12:05, 11 января 2025
В Минсельхозе опровергли информацию США о казахстанском урожае зерновых
В США подросток наняла киллера для убийства 7-летнего мальчика
12:31, 07 июня 2023
В США подросток наняла киллера для убийства 7-летнего мальчика
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Разгромом завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
22:48, Сегодня
Разгромом завершился матч чемпионата России с участием вратаря сборной Казахстана
Мария Шарапова посетит выступление Самоделкиной на Олимпиаде-2026
22:25, Сегодня
Мария Шарапова посетит выступление Самоделкиной на Олимпиаде-2026
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
22:17, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
21:50, Сегодня
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: