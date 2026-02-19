Зерновой бункер оказался смертельной ловушкой для фермера в США

В одной из сельских усадеб округа Махаска, штат Айова, 74-летний мужчина погиб в зерновом бункере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, мужчина упал и оказался зажатым внутри зернового бункера. На место приехали спасатели, но было уже поздно.

"Шерифское управление выразило благодарность всем службам, откликнувшимся на вызов, включая несколько полицейских департаментов, пожарные и спасательные команды. Личность погибшего не раскрывается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что смерть мужчины произошла всего через несколько дней после того, как 83-летний мужчина погиб, застряв в зерновом бункере возле Чартер Ок в Айове.

