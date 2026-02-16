Мужчина погиб от ножевого ранения в СКО

В Северо-Казахстанской области погиб мужчина в результате удара ножом в область грудной клетки. Трагедия произошла 16 февраля 2026 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал 7152.kz, ЧП произошло около 13 часов в частном доме на улице Садовая в районном центре Тайынша.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогла оказать помощь пострадавшему – смерть была зафиксирована до приезда медиков. По неподтвержденной информации, убитому было 55 лет.

"В одном из частных домов между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников получил ножевое ранение и скончался на месте. Второй участник инцидента задержан и доставлен в подразделение полиции", – сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В ведомстве добавили, что по данному факту начато досудебное расследование. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

