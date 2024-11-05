В США машины для голосования вышли из строя

Машины для голосования вышли из строя в округе центральной Айовы, сообщает Zakon.kz.

Как передает KCCI, в округе Стори в центральной Айове, где проживает около 100 тыс. человек и в городе Эймс на некоторых участках машины для голосования вышли из строя. По сведениям специалистов – это предвещает возможные задержки в объявлении результатов.

"Нам известно о технических проблемах с табуляторами на некоторых участках в округе Стори, – заявила Эшли Хант Эскуивель, представитель управления секретаря штата Айова. – Аудитор работает с поставщиком и нашим офисом, чтобы решить эту проблему. Это не мешает никому проголосовать. Это может повлиять на то, как быстро мы сможем объявить результаты".

Аудитор округа Стори Люси Мартин сообщила, что машины не считывают "определенные стили бюллетеней" примерно от 12 из 45 избирательных участков округа.

По словам местных чиновников Демократической и Республиканской партий, работникам избирательных комиссий придется подсчитывать бюллетени на этих участках вручную. Со слов аудитора, машины были протестированы и причина технических неполадок пока неизвестна.

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