Мир

Президент Тайваня стал героем Лунного Нового года

президент Тайваня помог главе храма во время инцидента на празднике, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 00:28 Фото: Instagram/william_chingte
Празднование Лунного Нового года на Тайване приняло неприятный оборот, когда пожилой глава Храма воинских жертвоприношений Линь Пэй-хо вырвал на президента страны Лай Циндэ на глазах у шокированной публики, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, оба мужчин стояли рядом среди местных почетных гостей, когда Линь начал демонстрировать признаки недомогания. Президент Лай, одетый в красную худи, поначалу, казалось, ничего не замечал, в то время как председатель храма часто моргал, сжимал кулаки и медленно поворачивал голову, явно испытывая трудности. Через несколько секунд Линь поднес руку ко рту, но не смог сдержаться и его вырвало в ладонь. Хотя ему удалось прикрыться, часть брызг попала на плечо президента.

После этого пожилой чиновник отошел от строя и, пошатываясь, оперся о ближайший стол, пока помощники спешили ему на помощь.

СМИ отмечают, что глава государства до начала политической карьеры работал врачом. Лай сначала сделал шаг вперед после случившегося, а затем повернулся, чтобы помочь почувствовавшему себя плохо председателю храма. Затем президент организовал оказание первой помощи. Мероприятие временно приостановили.

"Позже, обращаясь к собравшимся, президент объяснил, что несколько членов семьи Линя недавно заразились норовирусом, и предположил, что председатель храма также мог быть инфицирован. Впоследствии он подтвердил, что состояние Линя стабилизировалось", – говорится в сообщении.

Сам Линь позже извинился за произошедшее, отметив, что его родственники недавно болели норовирусом и что он тоже почувствовал себя плохо. Он назвал инцидент неизбежным в тот момент и выразил сожаление перед участниками церемонии.

Ранее младшего брата короля Великобритании Чарльза III, бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, арестовали по подозрению в должностном преступлении.

Читайте также
Победивший на выборах президент Тайваня пообещал продвигать мир и демократию
00:38, 15 января 2024
Победивший на выборах президент Тайваня пообещал продвигать мир и демократию
Сторонник независимости Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах
19:17, 13 января 2024
Сторонник независимости Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах
10 февраля наступил Новый год по лунному календарю
10:16, 10 февраля 2024
10 февраля наступил Новый год по лунному календарю
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 20 февраля на Олимпиаде-2026
00:45, 20 февраля 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 20 февраля на Олимпиаде-2026
Определились все пары плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
00:16, 20 февраля 2026
Определились все пары плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
Стал известен победитель регулярного чемпионата Казахстана по хоккею
23:35, 19 февраля 2026
Стал известен победитель регулярного чемпионата Казахстана по хоккею
Китайский конькобежец установил олимпийский рекорд на дистанции 1500 метров
23:05, 19 февраля 2026
Китайский конькобежец установил олимпийский рекорд на дистанции 1500 метров
