Президент Тайваня стал героем Лунного Нового года

Празднование Лунного Нового года на Тайване приняло неприятный оборот, когда пожилой глава Храма воинских жертвоприношений Линь Пэй-хо вырвал на президента страны Лай Циндэ на глазах у шокированной публики, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, оба мужчин стояли рядом среди местных почетных гостей, когда Линь начал демонстрировать признаки недомогания. Президент Лай, одетый в красную худи, поначалу, казалось, ничего не замечал, в то время как председатель храма часто моргал, сжимал кулаки и медленно поворачивал голову, явно испытывая трудности. Через несколько секунд Линь поднес руку ко рту, но не смог сдержаться и его вырвало в ладонь. Хотя ему удалось прикрыться, часть брызг попала на плечо президента.

После этого пожилой чиновник отошел от строя и, пошатываясь, оперся о ближайший стол, пока помощники спешили ему на помощь.

СМИ отмечают, что глава государства до начала политической карьеры работал врачом. Лай сначала сделал шаг вперед после случившегося, а затем повернулся, чтобы помочь почувствовавшему себя плохо председателю храма. Затем президент организовал оказание первой помощи. Мероприятие временно приостановили.

"Позже, обращаясь к собравшимся, президент объяснил, что несколько членов семьи Линя недавно заразились норовирусом, и предположил, что председатель храма также мог быть инфицирован. Впоследствии он подтвердил, что состояние Линя стабилизировалось", – говорится в сообщении.

Сам Линь позже извинился за произошедшее, отметив, что его родственники недавно болели норовирусом и что он тоже почувствовал себя плохо. Он назвал инцидент неизбежным в тот момент и выразил сожаление перед участниками церемонии.

