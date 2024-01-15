Победивший на выборах президент Тайваня пообещал продвигать мир и демократию

Фото: AP Photo

Победивший на президентских выборах Лай Циндэ заявил о том, что Тайвань стремится к продвижению мира, демократии и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, над чем страна будет работать совместно с США, сообщает Zakon.kz.

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