Победивший на выборах президент Тайваня пообещал продвигать мир и демократию
Фото: AP Photo
Победивший на президентских выборах Лай Циндэ заявил о том, что Тайвань стремится к продвижению мира, демократии и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, над чем страна будет работать совместно с США, сообщает Zakon.kz.
Постом в соцсети X (бывший Twitter) Циндэ ответил на поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена с победой на выборах.
"Тайваньско-американское партнерство определяется нашими общими ценностями и интересами", – отметил глава Тайваня.
На президентских выборах на Тайване победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, которого Пекин называл "зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе". МИД РК после итогов выборов на Тайване заявил, что Казахстан поддерживает принцип "одного Китая". Также министерство сообщило, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.
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