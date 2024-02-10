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10 февраля наступил Новый год по лунному календарю

Деревянный Дракон Фото: freepik
Дата Нового года по лунному календарю уникальна. Она приходится на второе новолуние после 21 декабря – дня зимнего солнцестояния. В этом году Новый год по лунному календарю наступил 10 февраля, сообщает Zakon.kz.

Новый год по лунному календарю, часто именуют "китайским". Ведь именно там появился праздник, распространившийся потом в различные уголки Азии и в дальнейшем по всему миру.

Вот так его отпраздновали в Вунгтау во Вьетнаме.

Такие фейерверки запускали в городе Макати на Филиппинах.

В Китае этот праздник также известен как Чунь цзе или Праздник весны. Каждый год ассоциируется с определенным цветом и зодиакальным животным из 12, соответствующим одной из пяти стихий (вода, земля, металл, огонь и дерево).

10 февраля 2024 года Зеленый Деревянный Дракон сменит Черного Водяного Кролика. В китайской культуре Дракон символизирует удачу, успех, власть и благородство.

Согласно восточной мифологии, драконы умеют управлять ветром, дождем, влиять на погоду и урожай, а еще считаются могущественными талисманами.

Дома и улицы украшаются красными деталями и бумажными фонариками, предназначенными для отпугивания "злых духов".

бумажные фонари

Фото: freepik

Главной традицией является семейный новогодний ужин, на который собираются даже те члены семьи, что находятся в других городах или странах. Праздничная ночь завершается фейерверками и петардами, которые, по мнению, должны пригласить в семью богатство, умиротворение и счастье.

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