10 февраля наступил Новый год по лунному календарю

Новый год по лунному календарю, часто именуют "китайским". Ведь именно там появился праздник, распространившийся потом в различные уголки Азии и в дальнейшем по всему миру.

Вот так его отпраздновали в Вунгтау во Вьетнаме.

People in the coastal city of Vung Tau, Vietnam ring in the lunar new year (Tết) with a midnight fireworks show. Tết is the most important holiday for Vietnamese and Chinese communities. pic.twitter.com/0T0acxMkL0