Голодные медведи ворвались в ресторан в Тибете

В китайском городе Нагчу (Тибет) голодные медведи нагрянули в местный ресторан. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, которые распространило издание WhatsTheJam, видно, как один из медведей встает на задние лапы и стучит по защитным рольставням. Затем животному удается частично приподнять преграду и проникнуть внутрь помещения. Следом за ним в ресторан заходит второй хищник.

Владелец заведения по фамилии Ли в это время находился в провинции Ганьсу – он уехал навестить родственников на китайский Новый год, который начался 17 февраля и завершится 3 марта праздником фонарей.

О случившемся мужчина узнал только после того, как увидел видеоролик в интернете. Как сообщает издание, камеры наблюдения в ресторане были установлены, однако в последние дни они не работали должным образом.

"Я продаю блюда домашней кухни. В ресторане хранились мясо и яйца, которые, вероятно, испортились", – рассказал господин Ли местным СМИ.

По его словам, в момент проникновения в здании никого не было. Ресторан расположен недалеко от живописной зоны священной горы Сапу, где нередко встречаются медведи. Предположительно, животные спустились с горы в поисках пищи, тем более что из-за праздников большинство магазинов на улице были закрыты.

Владелец планирует в ближайшее время вернуться в Нагчу, чтобы оценить ущерб. Он также сообщил, что местные власти уже компенсировали причиненные убытки.

"В ресторане никого не было, проблем нет. Администрация поселка занимается этим вопросом, все улажено", – добавил он.

