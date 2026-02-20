#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
494.66
581.87
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
494.66
581.87
6.43
Мир

Голодные медведи ворвались в ресторан в Тибете

медведи пришли в город, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 23:47 Фото: pixabay
В китайском городе Нагчу (Тибет) голодные медведи нагрянули в местный ресторан. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, которые распространило издание WhatsTheJam, видно, как один из медведей встает на задние лапы и стучит по защитным рольставням. Затем животному удается частично приподнять преграду и проникнуть внутрь помещения. Следом за ним в ресторан заходит второй хищник.

Владелец заведения по фамилии Ли в это время находился в провинции Ганьсу – он уехал навестить родственников на китайский Новый год, который начался 17 февраля и завершится 3 марта праздником фонарей.

О случившемся мужчина узнал только после того, как увидел видеоролик в интернете. Как сообщает издание, камеры наблюдения в ресторане были установлены, однако в последние дни они не работали должным образом.

"Я продаю блюда домашней кухни. В ресторане хранились мясо и яйца, которые, вероятно, испортились", – рассказал господин Ли местным СМИ.

По его словам, в момент проникновения в здании никого не было. Ресторан расположен недалеко от живописной зоны священной горы Сапу, где нередко встречаются медведи. Предположительно, животные спустились с горы в поисках пищи, тем более что из-за праздников большинство магазинов на улице были закрыты.

Владелец планирует в ближайшее время вернуться в Нагчу, чтобы оценить ущерб. Он также сообщил, что местные власти уже компенсировали причиненные убытки.

"В ресторане никого не было, проблем нет. Администрация поселка занимается этим вопросом, все улажено", – добавил он.

Ранее в сети стали ролики с одинокой обезьянкой Панча. Трогательное видео из японского зоопарка покорило пользователей Интернета. Шестимесячный Панч, которого после рождения выкармливали сотрудники, от того, что ему никто не дарит тепло и заботу, привязался к плюшевой игрушке-орангутане, которую стал везде носить с собой и обнимать для утешения. Позже одинокую обезьянку Панча поддержал бренд IKEA.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Медведь вышел из леса, чтобы искупаться в бассейне во дворе у американцев
20:50, 12 августа 2025
Медведь вышел из леса, чтобы искупаться в бассейне во дворе у американцев
"Морально он сломлен": пациент напал на медработника в Уральске
11:18, 14 января 2026
"Морально он сломлен": пациент напал на медработника в Уральске
Не менее 32 человек погибли при землетрясении в Тибете
10:06, 07 января 2025
Не менее 32 человек погибли при землетрясении в Тибете
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 21 февраля на Олимпиаде-2026
00:28, 21 февраля 2026
Стало известно, кто из казахстанцев выступит 21 февраля на Олимпиаде-2026
Два очка казахстанского хоккеиста не помогли клубу победить в европейском чемпионате
00:10, 21 февраля 2026
Два очка казахстанского хоккеиста не помогли клубу победить в европейском чемпионате
Главный тренер "Барыса" высказался о поражении в матче КХЛ с "Шанхайскими Драконами"
23:42, 20 февраля 2026
Главный тренер "Барыса" высказался о поражении в матче КХЛ с "Шанхайскими Драконами"
Форвард сборной Казахстана помог одержать победу европейскому клубу
23:39, 20 февраля 2026
Форвард сборной Казахстана помог одержать победу европейскому клубу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: