Медведь вышел из леса, чтобы искупаться в бассейне во дворе у американцев

Неожиданный визит медведя в дом американки Терезы Сандерсон запечатлела камера видеонаблюдения. Инцидент произошел в Ньюингтоне, штат Коннектикут, сообщает Zakon.kz.

По информации портала UPI, крупный черный медведь зашел на задний двор и направился прямо к бассейну. Несколько минут он спокойно плавал, наслаждаясь прохладой, а потом просто выбрался из воды и ушел в сторону леса.

По словам Сандерсон, животное не проявляло агрессии. И все же для жителей города такие встречи становятся все менее редкими.

Представители Департамента энергетики и охраны окружающей среды штата Коннектикут заявили, что только в этом году в Ньюингтоне зафиксировано 51 сообщение о медведях.

По мнению экологов, черные медведи в регионе часто выходят к домам людей в поисках еды и воды, особенно в жаркие летние месяцы. Специалисты предупреждают, что, несмотря на милые кадры, медведи остаются дикими и потенциально опасными животными.

