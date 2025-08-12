#АЭС в Казахстане
Мир

Медведь вышел из леса, чтобы искупаться в бассейне во дворе у американцев

медведь искупался в бассейне во дворе у американцев, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 20:50 Фото: pixabay
Неожиданный визит медведя в дом американки Терезы Сандерсон запечатлела камера видеонаблюдения. Инцидент произошел в Ньюингтоне, штат Коннектикут, сообщает Zakon.kz.

По информации портала UPI, крупный черный медведь зашел на задний двор и направился прямо к бассейну. Несколько минут он спокойно плавал, наслаждаясь прохладой, а потом просто выбрался из воды и ушел в сторону леса.

По словам Сандерсон, животное не проявляло агрессии. И все же для жителей города такие встречи становятся все менее редкими.

Представители Департамента энергетики и охраны окружающей среды штата Коннектикут заявили, что только в этом году в Ньюингтоне зафиксировано 51 сообщение о медведях.

По мнению экологов, черные медведи в регионе часто выходят к домам людей в поисках еды и воды, особенно в жаркие летние месяцы. Специалисты предупреждают, что, несмотря на милые кадры, медведи остаются дикими и потенциально опасными животными.

Ранее сообщалось, что охотники отказались убивать медведицу, которая бродила по столице Литвы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
