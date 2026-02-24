Уголовное дело возбудили в России против Павла Дурова

Против основателя Telegram Павла Дурова возбудили уголовное дело по статье о "содействии терроризму", сообщает Zakon.kz.

Ситуацию бизнесмен прокомментировал в Telegram.

"Россия возбудила в отношении меня уголовное дело по обвинению в «содействии терроризму». Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить россиянам доступ к Telegram, стремясь подавить право на частную жизнь и свободу слова. Печальное зрелище государства, которое боится собственного народа", – написал Дуров.

Ранее Дуров комментировал новости вокруг ситуации с его детищем в России. По его мнению, людей хотят загнать в приложение для слежки.

10 февраля 2026 года стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ приняла решение начать работу по замедлению мессенджера Telegram в России.

13 августа 2025 года Роскомнадзор сообщал о введении частичных ограничений на голосовые звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp.