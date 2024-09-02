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Прокуратура Парижа озвучила срок расследования по делу Павла Дурова

Прокуратура Парижа озвучила срок расследования по делу Павла Дурова, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 19:12 Фото: Instagram/durov
Расследование по делу основателя Telegram Павла Дурова может продлиться несколько месяцев. Об этом заявили в прокуратуре Парижа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Парижа, Павел Дуров, согласно нормам судебного надзора, обязан жить во Франции по одному и тому же адресу.

"По окончании расследования, когда следственные судьи сочтут, что они завершили расследование, которое может занять несколько месяцев, дело будет закрыто. Прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым. Затем следственные судьи, в свою очередь, выносят постановление о прекращении дела или организации слушания", – рассказали изданию в прокуратуре Парижа.

Также в прокуратуре отметили, что залог в 5 млн евро основатель Telegram будет вносить частями.

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Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору "нечего скрывать".

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28 августа суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи, но ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.

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