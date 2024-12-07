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Мир

Павла Дурова впервые допросили в парижском суде в рамках уголовного дела

Павел Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 12:45 Фото: Instagram/durov
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые допросили по существу в парижском суде в рамках ведущегося против него дела во Франции, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства AFP, допрос состоялся в пятницу, 6 декабря.

"Дуров прибыл в суд со своими адвокатами Давидом-Оливье Камински и Кристофом Ингреном. Бизнесмен не дал журналистам развернутый комментарий, ограничившись фразой о доверии французскому правосудию", – говорится в публикации.

Адвокат Камински назвал абсурдной позицию обвинения, согласно которой Дуров замешан в преступлениях, совершенных через Telegram.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору "нечего скрывать".

28 августа суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи, но ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.

Андрей Дюсупов
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