Мы все ищем Бога: Папа Римский ответил на письмо атеиста

В разделе итальянского журнала Piazza San Pietro, посвященном диалогу с читателями, Папа Лео XIV решил ответить некоему Рокко, атеисту из Реджо-Калабрия на юге Италии, который написал ему письмо, делясь своей борьбой с верой в Бога, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vatican News, атеист в письме процитировал стихотворение, которое он написал, наблюдая рассветы, закаты, звездное небо и природу, что заставило его задуматься о "тайне гармонии". Стихотворение заканчивается словами: "Я верю, что не верю, абсолютно уверен в ничто, но продолжаю стремиться к Богу. Моя драма – это Бог! Мое беспокойство – это Бог!"

Рокко обратился к Папе с просьбой помочь, задавая вопросы:

"Как возможно считать себя атеистом и любить Бога? Я ощущаю потребность любить Бога, но считаю себя атеистом или, возможно, думаю, что я атеист, а в глубине души ищу Бога?"

"Ты был во мне, а я был вне себя, и там я искал Тебя!" (цитата святого Августина) Эти слова достаточно говорят о том, что те, кто любит Бога и ищет его с искренним сердцем, не могут быть атеистами", – ответил Папа Лео.

Он подчеркнул, что "настоящая проблема веры заключается не в том, чтобы верить или не верить в Бога, а в том, чтобы искать его!"

"Он позволяет себя найти сердцу, которое ищет его. И возможно, правильнее проводить различие не столько между верующими и неверующими, сколько между ищущими Бога и неищущими", – продолжил Папа.

По его словам, даже те, кто считает, что не верит, на самом деле могут быть страстными искателями Бога.

"Видишь, Рокко, мы все стремимся к любви, мы все ищем Бога. И в этом заключается достоинство и красота нашей жизни", – заключил понтифик.

