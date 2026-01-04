Папа Римский обратился к народу Венесуэлы

Папа Лев выразил обеспокоенность по поводу разворачивающейся ситуации в Венесуэле, призвав страну отстаивать свою независимость и уважать права человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, выступая перед паломниками на площади Святого Петра во время своей еженедельной воскресной молитвы, понтифик заявил, что его "душа полна беспокойства", добавив, что "благо любимого венесуэльского народа должно преобладать над всеми другими соображениями".





"Мы не должны откладывать преодоление насилия и шаг по пути справедливости и мира, одновременно гарантируя суверенитет страны", – сказал Папа.

3 января 2026 года в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.

Позже президент США Дональд Трамп заявил о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны. Белый дом выпустил ироничное видео с Мадуро.