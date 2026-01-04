#Казахстан в сравнении
Мир

Папа Римский обратился к народу Венесуэлы

Папа Римский призвал Венесуэлу отстаивать права граждан, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 23:01 Фото: vaticannews
Папа Лев выразил обеспокоенность по поводу разворачивающейся ситуации в Венесуэле, призвав страну отстаивать свою независимость и уважать права человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, выступая перед паломниками на площади Святого Петра во время своей еженедельной воскресной молитвы, понтифик заявил, что его "душа полна беспокойства", добавив, что "благо любимого венесуэльского народа должно преобладать над всеми другими соображениями".


"Мы не должны откладывать преодоление насилия и шаг по пути справедливости и мира, одновременно гарантируя суверенитет страны", – сказал Папа.

3 января 2026 года в столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США. Затем Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение.

Позже президент США Дональд Трамп заявил о том, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны. Белый дом выпустил ироничное видео с Мадуро.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Папа Римский обратился к Ирану и Израилю
18:16, 14 апреля 2024
Папа Римский обратился к Ирану и Израилю
Папа Римский призвал глав государств к ответственности для прекращения войн
16:47, 22 июня 2025
Папа Римский призвал глав государств к ответственности для прекращения войн
Турция готовится к историческому визиту Папы Римского
07:02, 27 ноября 2025
Турция готовится к историческому визиту Папы Римского
