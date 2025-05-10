Новый Папа Римский оказался поклонником футбола: за какой клуб он болеет?

Избранный в Ватикане новый Папа Римский Лев XIV является ярым футбольным болельщиком. Выяснилось, что его любимый клуб – итальянский "Рома", сообщает Zakon.kz.

Тайны понтифика раскрыл журналистам ANSA его друг епископ Джузеппе Пагано.

"У него много хобби, он любит спорт. С удовольствием ходит на стадион, когда есть такая возможность. Он большой поклонник "Ромы", я всегда подшучиваю над ним. После матча с "Фиорентиной" я пошутил, что победа Раньери была первым чудом Папы Франциска", – рассказал епископ.

Сейчас в клубе уже приступили к изготовлению специальной майки с именем Папы Римского, которую ему и подарят.

На сайте "Ромы" отметили, что новоизбранный Папа, проживающий в столице последние 12 лет, никогда не скрывал своих футбольных симпатий. Он даже пришел на трибуны "Олимпико" 15 сентября 2019 года по случаю (победы) клуба над "Сассуоло".

8 мая 2025 года стало известно, что новым Папой Римским избран американец Роберт Прево. Это первый в истории католической церкви понтифик родом из США.