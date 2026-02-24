#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Мир

Социальные сети и картели: президент Мексики планирует судиться с Илоном Маском

Клаудиа Шейнбаум готова судиться с Илоном Маском, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 23:26 Фото: Instagram/claudia_shein
Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум объявила, что ее правительство рассматривает возможность подачи судебного иска против американского бизнесмена Илона Маска из-за ряда комментариев, которые он оставил в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По информации Breitbart News, на утренней пресс-конференции Шейнбаум заявила, что ее адвокаты изучают возможность юридических действий, но в конечном счете ее больше волнует мнение общественности, чем бизнес-элиты. Она отметила, что дело находится на стадии анализа.

В понедельник Маск ответил на комментарий в X (бывший Twitter), в котором кто-то спросил, является ли Шейнбаум "проектом картеля". Маск написал, что "она просто говорит то, что ей велят ее боссами из картеля. Скажем так: наказание за неповиновение у них чуть хуже, чем "план повышения эффективности".

Первоначальный комментарий в обсуждении содержал старое видео с Шейнбаум, в котором она заявляла, что прямое противостояние с картелями нарушает права человека вооруженных членов картелей.

Иностранные СМИ также пишут, что в ноябре 2025 года Шейнбаум осудила "войну с наркотиками" и заявила, что ее правительство не будет идти этим путем, потому что убийство наркоторговцев является фашистским подходом, нарушающим их права. Эти заявления вызвали широкий резонанс и критику.

Хотя видео стало вирусным в свое время, оно вновь получило внимание на этой неделе после убийства Рубена Немесио "Эль Менчо" Осегера Сервантеса – крайне опасного лидера террористической организации "Картель Халиско Новой Генерации". Уточняется, что после смерти Эль Менчо его картель начал серию террористических атак по всей Мексике, фактически парализовав страну.

Ранее сообщалось, что в Бразилии предотвратили возможное сокращение тюремного срока заключенному экс-президенту.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Социальная сеть Илона Маска подала в суд на Калифорнию
00:39, 10 сентября 2023
Социальная сеть Илона Маска подала в суд на Калифорнию
Первая женщина, ставшая президентом Мексики, официально вступила в должность
06:10, 03 октября 2024
Первая женщина, ставшая президентом Мексики, официально вступила в должность
Илон Маск рассматривает возможность запуска конкурента TikTok
08:34, 20 января 2025
Илон Маск рассматривает возможность запуска конкурента TikTok
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: