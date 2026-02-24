Социальные сети и картели: президент Мексики планирует судиться с Илоном Маском

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум объявила, что ее правительство рассматривает возможность подачи судебного иска против американского бизнесмена Илона Маска из-за ряда комментариев, которые он оставил в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По информации Breitbart News, на утренней пресс-конференции Шейнбаум заявила, что ее адвокаты изучают возможность юридических действий, но в конечном счете ее больше волнует мнение общественности, чем бизнес-элиты. Она отметила, что дело находится на стадии анализа.

В понедельник Маск ответил на комментарий в X (бывший Twitter), в котором кто-то спросил, является ли Шейнбаум "проектом картеля". Маск написал, что "она просто говорит то, что ей велят ее боссами из картеля. Скажем так: наказание за неповиновение у них чуть хуже, чем "план повышения эффективности".

Первоначальный комментарий в обсуждении содержал старое видео с Шейнбаум, в котором она заявляла, что прямое противостояние с картелями нарушает права человека вооруженных членов картелей.

Иностранные СМИ также пишут, что в ноябре 2025 года Шейнбаум осудила "войну с наркотиками" и заявила, что ее правительство не будет идти этим путем, потому что убийство наркоторговцев является фашистским подходом, нарушающим их права. Эти заявления вызвали широкий резонанс и критику.

Хотя видео стало вирусным в свое время, оно вновь получило внимание на этой неделе после убийства Рубена Немесио "Эль Менчо" Осегера Сервантеса – крайне опасного лидера террористической организации "Картель Халиско Новой Генерации". Уточняется, что после смерти Эль Менчо его картель начал серию террористических атак по всей Мексике, фактически парализовав страну.

