В Бразилии предотвратили возможное сокращение тюремного срока заключенному экс-президенту

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва наложил вето на законопроект, который мог позволить существенно снизить срок наказания экс-лидеру страны Жаиру Болсонару, сообщает Zakon.kz.

По информации портала G1, документ был одобрен бразильским парламентом в декабре.

В конце ноября 2025 года Болсонару приговорили к 27-летнему тюремному сроку по делу о попытке организации государственного переворота и руководстве преступным сообществом. Решение о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

Ранее сообщалось, что Боливийский суд приговорил бывшего президента к пяти месяцам тюремного заключения по обвинению в коррупции.