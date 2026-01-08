#Казахстан в сравнении
Мир

В Бразилии предотвратили возможное сокращение тюремного срока заключенному экс-президенту

в Бразилии предотвратили возможное сокращение тюремного срока Жаиру Болсонару, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 21:39 Фото: wikipedia/Жаиру Болсонару
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва наложил вето на законопроект, который мог позволить существенно снизить срок наказания экс-лидеру страны Жаиру Болсонару, сообщает Zakon.kz.

По информации портала G1, документ был одобрен бразильским парламентом в декабре.

В конце ноября 2025 года Болсонару приговорили к 27-летнему тюремному сроку по делу о попытке организации государственного переворота и руководстве преступным сообществом. Решение о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

Ранее сообщалось, что Боливийский суд приговорил бывшего президента к пяти месяцам тюремного заключения по обвинению в коррупции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
