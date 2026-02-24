#Референдум-2026
Мир

США перебросили истребители пятого поколения из Великобритании на израильскую базу

США перебрасывают истребители F-22 из Великобритании в Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 00:51 Фото: wikipedia
Американские истребители-невидимки F-22, вылетевшие ранее сегодня из Великобритании, перебрасываются на базу ВВС Израиля на юге страны в рамках масштабного наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of Israel, всего с авиабазы Королевских ВВС Лейкенхит в Англии поднялись 12 F-22, однако один из них вернулся обратно из-за технической неисправности. Стелс-истребители прибыли на Лейкенхит на прошлой неделе и оставались там несколько дней – предположительно из-за проблем с сопровождающими самолетами-заправщиками.

Отмечается, что переброска самолетов на Ближний Восток происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военных действий против Ирана.

По данным Military Air Tracking Alliance – группы из примерно 30 аналитиков открытых источников, которые регулярно отслеживают активность военных и правительственных авиаперелетов, – в последние дни в направлении Ближнего Востока были замечены десятки истребителей, включая F-35, F-22, F-15 и F-16.

Ранее комментарии посла США о территориях Израиля вызвали международный резонанс.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
