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Мир

На загрязнение грунтовых вод из-за баз ВВС пожаловались в Великобритании

загрязнение грунтовых вод в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 00:27 Фото: pixabay
Базы Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании стали источником серьезного загрязнения грунтовых вод неразлагаемыми химическими веществами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Guardian со ссылкой на экологический проект Watershed Investigations, концентрации группы опасных веществ в районе грунтовых вод рядом с базами Королевских ВВС крайне тревожные и в десятки раз превышают допустимую норму. Они известны как "вечные химикаты" из-за их неразрушаемой природы и вызывают у человека онкозаболевания, проблемы с фертильностью и щитовидной железой.


"Уровень содержания "вечных химикатов" в грунтовых водах в этих районах вызывает большие опасения. Если не будет предпринято никаких мер, например, не будет установлена ​​система рекультивации для очистки грунтовых вод и предотвращения миграции за пределы участка, то можно будет считать, что министерство обороны нарушает Закон об охране окружающей среды", – рассказала изданию эксперт по геохимии Сесилия Маклеод.

Издание отмечает, что подобная ситуация наблюдается на всей территории королевства.

Ранее три дня в Усть-Каменогорске стоял густой серый смог.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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