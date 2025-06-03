Великобритания приобретает истребители, оснащенные ядерным оружием

По информации издания, планируемая закупка станет крупнейшей с момента окончания холодной войны.

F-35A – единственный вариант истребителя Lightning, сертифицированный для перевозки тактической ядерной бомбы B61, разработанной в США, – оружия, играющего центральную роль в программе ядерного обмена НАТО.

Последняя тактическая ядерная бомба Великобритании, WE.177, была снята с вооружения в 1998 году, в результате чего у страны остались только подлодки класса Vanguard, вооруженные ракетами Trident.