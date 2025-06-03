Великобритания приобретает истребители, оснащенные ядерным оружием
Фото: US Air Force
Газета The Sunday Times сообщила, что Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность приобретения истребителей F-35A Lightning II американской компании Lockheed Martin, способных наносить ядерные удары, сообщает Zakon.kz.
По информации издания, планируемая закупка станет крупнейшей с момента окончания холодной войны.
F-35A – единственный вариант истребителя Lightning, сертифицированный для перевозки тактической ядерной бомбы B61, разработанной в США, – оружия, играющего центральную роль в программе ядерного обмена НАТО.
Последняя тактическая ядерная бомба Великобритании, WE.177, была снята с вооружения в 1998 году, в результате чего у страны остались только подлодки класса Vanguard, вооруженные ракетами Trident.
Приобретение самолетов F-35A ознаменовало бы вклад Великобритании в общеальянсовый ядерный потенциал НАТО.
Ранее Китай показал состояние многоразовой ракеты после испытаний.
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