Мир

Кубинцы расстреляли американский катер

Куба - США, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 04:40 Фото: pixabay
25 февраля кубинская береговая охрана открыла огонь по американскому быстроходному катеру, сообщает Zakon.kz.

По информации посольства Кубы в США, катер под американским флагом незаконно вошел в территориальные воды Кубы. В результате стрельбы погибли четверо из 10 находившихся на борту.

Посольства Кубы в США опубликовало полное заявление, ссылаясь на записку Министерства внутренних дел.

"Утром 25 февраля 2026 года в территориальных водах Кубы был обнаружен нарушивший границу быстроходный катер. Судно, зарегистрированное во Флориде, США, с регистрационным номером FL7726SH, приблизилось на расстояние до 1 морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино на острове Кайо-Фальконнес в муниципалитете Корралильо провинции Вилья-Клара. Когда надводное подразделение Пограничных войск Министерства внутренних дел, состоящее из пяти военнослужащих, приблизилось к судну для его идентификации, экипаж нарушившего границу катера открыл огонь по кубинскому персоналу, в результате чего был ранен командир кубинского судна", – говорится в сообщении.

Далее уточняется, что в результате столкновения четыре агрессора на иностранном судне были убиты и шесть получили ранения. Пострадавшие были эвакуированы и получили медицинскую помощь.

"Перед лицом текущих вызовов Куба подтверждает свою решимость защищать свои территориальные воды, исходя из принципа, что национальная оборона является фундаментальной основой кубинского государства в обеспечении его суверенитета и стабильности в регионе", – передает посольство Кубы в США.

Расследования компетентных органов продолжаются с целью полного выяснения обстоятельств произошедшего.

Куба уже долгое время находится в топливной блокаде, потому что флот США не пропускает к острову танкеры из Венесуэлы.

Алия Абди
Алия Абди
