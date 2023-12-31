Американские военные потопили три катера хуситов

ВМС США потопили три катера хуситов, атаковавших торговое судно в Красном море, сообщает Zakon.kz.

По словам американских чиновников, небольшие лодки с боевиками-хуситами открыли огонь по вертолетам ВМС США после того, как они отреагировали на сообщение о нападении на торговое судно в Красном море, пишет ABC News.

Контейнеровоз Maersk Hangzhou подал сигнал бедствия около 6:30 утра по местному времени. Торговое судно сообщило, что на него напали четыре небольших катера.

"Небольшие катера, пришедшие из районов Йемена, контролируемых хуситами, открыли огонь по экипажу и стрелковому оружию по судну MAERSK HANGZHOU, приблизившись к судну на расстояние менее 20 метров, и попытались подняться на борт судна", — сообщило Центральное командование.

Вертолеты с двух американских кораблей - USS Eisenhower и USS Gravely - ответили и сделали устные предупреждения небольшим лодкам.

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В то время как вертолеты "отдавали устные предупреждения небольшим лодкам, малые лодки открыли огонь по американским вертолетам с экипажем, имеющим вооружение и стрелковое оружие", сообщило Центральное командование.

По словам американских чиновников, военнослужащие на борту вертолетов ВМС открыли ответный огонь и потопили три из четырех небольших лодок, в результате чего погибли люди. Четвертая лодка успела уплыть.