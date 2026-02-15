Ярмарка кубинских сигар отменилась из-за политики США

В этом году проведение всемирно известной ежегодной ярмарки сигар отложено из-за политики Соединенных Штатов Америки в отношении Кубы, сообщает Zakon.kz.

По данным оргкомитета, фестиваль Habano – это знаковая встреча, ежегодно объединяющая поклонников, экспертов, дистрибьюторов и специализированную прессу со всего мира для празднования культуры, традиций и престижа фестиваля. Перенос 26-го фестиваля организаторы связывают со сложной экономической ситуацией в стране в результате ужесточения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной правительством США против Кубы.

"Оргкомитет в настоящее время работает над новой датой проведения мероприятия, которая будет объявлена позднее через официальные каналы фестиваля", – говорится в сообщении.

Организаторы поблагодарили дистрибьюторов, спонсоров, прессу и поклонников за понимание и поддержку, подтвердив намерение вернуться с выпуском, который отразит традиции, страсть и наследие Habano. При этом точная дата ими не названа.

Несмотря на то, что организатор ярмарки и мировой монополист по продаже кубинских сигар, компания Habanos S.A. открыто не указывает точные факты влияния США на Кубу, по мнению мировых экспертов, речь идет о нехватке топлива в стране. Еще в конце января Дональд Трамп пригрозил наложить тарифы на любую страну, продающую нефть на Кубу. Теперь из-за нехватки топлива правительство вынуждено закрывать отели и переселять туристов, чтобы сэкономить электроэнергию.

