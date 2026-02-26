Подростков обвиняют в групповом изнасиловании школьницы в ТЦ в Испании

В Валенсии трех подростков (13 лет, 14 лет и третий 15-летний) обвиняют в надругательстве над девочкой в торговом центре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El Caso, все трое отрицают изнасилование и утверждают, будто все их действия были совершены по обоюдному согласию.

Выслушав показания подростков, прокуратура по делам несовершеннолетних освободила их под условный срок; им запрещено общаться с девочкой любыми способами, а также приближаться к ней ближе чем на 50 м.

"Хотя арест был произведен в этот понедельник, само изнасилование произошло 10 февраля. В тот день, по показаниям потерпевшей, она встретилась с одним из трех задержанных, с которым у нее уже был добровольный половой акт в школе, который, как утверждается, также был записан, но, оказавшись в торговом центре, она встретилась с друзьями этого первого мальчика. Четверо из них, включая несовершеннолетнюю, не несущую уголовной ответственности, заперли ее в одном из туалетов и насиловали по очереди, снимая все на видео", – говорится в сообщении.

Сначала девушка не рассказала об этом своей семье, но администрация школы узнала, что в Сети распространяется видео, на котором двое учеников занимаются сексом в туалете. Затем жертва рассказала о том, что произошло и в торговом центре, и был активирован протокол по расследованию случаев сексуального насилия. Подростка осмотрели в больнице Ла Фе в Валенсии, и она прекратила посещать занятия, чтобы избежать встречи со своими предполагаемыми насильниками.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что полиция возобновила уголовное дело по изнасилованию несовершеннолетней в ЗКО.