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Групповое изнасилование девочки в Уральске: ее мать просит оправдать подсудимых

Изнасилование девочки в Уральске: ее мать просит оправдать подсудимых, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 18:30 Фото: pixabay
В суде в Уральске прошли прения сторон по уголовному процессу, в котором четверых подростков 16-17 лет и парня 20 лет обвиняют в групповом изнасиловании 12-летней девочки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24 мая "Уральская неделя", они были задержаны 13 июня 2023 года по обвинению по ст. 120 ч. 4 Уголовного кодекса. В следственном изоляторе они находятся почти год.

Прокурор заявил, что их вина доказана, и попросил наказать их лишением свободы от 7 до 20 лет. Суд прошел в закрытом порядке.

"Примечательным в этом деле является то, что мать 12-летней девочки, признанной потерпевшей, требует оправдания подсудимых. Она заявляет, что ее дочь оболгала их, она не была изнасилована. Этот факт признан всеми судебно-медицинскими экспертизами, утверждает женщина", – пишет издание.

По ее словам, дочь сказала ей, что оболгала подсудимых, в октябре прошлого года.

Она отправила письмо президенту и в Комитет по правам человека ООН с просьбой обратить внимание на несправедливость, которая, как она утверждает, совершается в отношении обвиняемых подростков.

"Я пыталась добиться от следствия зафиксировать этот факт, но следователь и наш адвокат, которого выделили нам за счет государства, обманом получили мою подпись под направляемым в суд обвинительным заключением", — заявила мать девочки.

Суд должен вынести приговор 31 мая.

Ранее сообщалось о другом судебном процессе. В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области рассмотрено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. 

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