Полиция возобновила уголовное дело по изнасилованию несовершеннолетней в ЗКО

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 25 февраля 2026 года на брифинге в Мажилисе подтвердил факт прекращения уголовного дела по изнасилованию несовершеннолетней в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Он также сообщил, что дело вновь возобновили.

"Мы видели публикации. С прокуратурой области мы на связи. Процессуальное решение о прекращении дела отменено", – сказал Адилов.

Журналисты попросили его прокомментировать жалобу потерпевшей стороны, которая заявила, что полицейские отпустили подозреваемого в насилии, несмотря на его признание.

"Все доводы потерпевшей стороны будут дополнительно проверены в ходе дополнительного расследования. По результатам проверки мы примем решение о проведении служебного расследования. В настоящее время необходимо дождаться результатов служебного расследования", – добавил полицейский.

Ранее мы писали, что жителя Западно-Казахстанской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Инцидент произошел в Шынгырлауском районе. По предварительной информации, в полицию обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что 2 января 2026 года мужчина обманом завлек домой его несовершеннолетнюю дочь и надругался над ней.