Мир

Президент Турции провел телефонные переговоры с Трампом и Пезешкианом

Фото: akorda.kz
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

Эрдоган обсудил с коллегами последнюю ситуацию в регионе. Также турецкий лидер в беседе с эмиратским коллегой выразил сожаление в связи с атаками на ОАЭ.

Он заявил, что провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Президент Турции поделился об этом в аккаунте в социальных сетях. Он сообщил, что глубоко огорчен и обеспокоен ударами США и Израиля по Ирану и отметил, что Турция прилагает усилия для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе.

Ранее Токаев обратился к главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта.

Аксинья Титова
