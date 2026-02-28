Токаев обратился к главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта

Президент Казахстана направил личные послания главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта, выразив искреннюю поддержку и солидарность с народами указанных стран в этот трудный момент тяжелейших испытаний, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев решительно осудил все военные акции, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана государств.

"Наша страна неизменно выступает за решение всех сложных международных проблем и вооруженных конфликтов только дипломатическими средствами", – говорится в посланиях казахстанского лидера.

Глава государства также заявил, что Казахстан готов оказать любую посильную помощь братским арабским странам и надеется на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшими руководителями.

