Токаев обратился к главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана направил личные послания главам ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта, выразив искреннюю поддержку и солидарность с народами указанных стран в этот трудный момент тяжелейших испытаний, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев решительно осудил все военные акции, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана государств.
"Наша страна неизменно выступает за решение всех сложных международных проблем и вооруженных конфликтов только дипломатическими средствами", – говорится в посланиях казахстанского лидера.
Глава государства также заявил, что Казахстан готов оказать любую посильную помощь братским арабским странам и надеется на продолжение постоянных рабочих контактов с их высшими руководителями.
Ранее Токаев подписал указ о допустимых массах и габаритах транспорта в странах ЕАЭС.
