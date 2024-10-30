Токаев поговорил по телефону с Эмиром Катара

30 октября состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главы государств обсудили вопросы расширения казахско-катарского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также ход реализации Соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства, подписанного в начале текущего года.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразили обоюдное мнение, что сотрудничество между Казахстаном и Катаром имеет подлинно стратегический и взаимовыгодный характер.

Президент Казахстана подтвердил свое участие в конференции Doha Forum 2024 по приглашению эмира Катара.

Собеседники также договорились продолжить тесные контакты между двумя странами.

Ранее Токаев наградил президента Международной федерации дзюдо орденом "Достық".