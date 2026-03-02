#Референдум-2026
#Казахмыс
Мир

Победный костюм главной инстадивы зимней Олимпиады продали на аукционе

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 08:44 Фото: Instagram/juttaleerdam
Конькобежный костюм, в котором спортсменка Ютта Лердам завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Италии, продан на аукционе, сообщает Zakon.kz.

Аукцион был организован Национальным олимпийским комитетом Нидерландов совместно с платформой MatchWornShirt. Всего было выставлено 19 костюмов олимпийцев, а средства от их продажи пойдут в молодежные спортивные клубы, передает портал nu.nl.

Отмечается, что перед закрытием торгов на подписанный Лердам костюм была максимальная ставка чуть меньше 10 тыс. евро. Однако незадолго до окончания два заинтересованных участника вступили в борьбу за лот, и в итоге костюм куплен за 195 тыс. евро.

Таким образом, цена на конькобежный костюм Ютты оказалась самой высокой среди всех лотов за всю историю платформы. Ранее даже вещи португальского футболиста Криштиану Роналду не приближались к этой сумме.

76-летняя дизайнер и основатель бренда Vera Wang засветилась на ледовой арене Олимпийских игр.

Фото Алия Абди
Алия Абди
