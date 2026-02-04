Организаторы зимней Олимпиады-2026 продают билеты по акции

Вечером 4 февраля предварительными матчами в керлинге стартуют зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. На данный час особого ажиотажа у болельщиков не наблюдается и организаторы зимних Игр устроили небольшую акцию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Parisien, на 3 февраля продано 75% билетов на все соревнования в рамках Олимпийских игр-2026. Это около 1,2 млн, которые были выставлены на реализацию.

Самыми ходовыми у болельщиков стали билеты на такие зимние виды спорта, как хоккей с шайбой, биатлон и лыжные гонки.

Фото: Instagram/milanocortina2026

Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится 6 февраля. Как уверяют организаторы Игр, билеты все еще находятся в продаже и будут доступны даже после начала соревнований.

Также прошло объявление об акции на первые несколько дней соревнований перед церемонией открытия, где будет реализовано два билета по цене одного.

Казахстанские болельщики, которые не смогли поехать в Италию, могут посмотреть Белую Олимпиаду по четырем отечественным телеканалам.