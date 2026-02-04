#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Спорт

Организаторы зимней Олимпиады-2026 продают билеты по акции

Олимпиада-2026 Продажа Билетов, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 16:17 Фото: Instagram/milanocortina2026
Вечером 4 февраля предварительными матчами в керлинге стартуют зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. На данный час особого ажиотажа у болельщиков не наблюдается и организаторы зимних Игр устроили небольшую акцию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Parisien, на 3 февраля продано 75% билетов на все соревнования в рамках Олимпийских игр-2026. Это около 1,2 млн, которые были выставлены на реализацию.

Самыми ходовыми у болельщиков стали билеты на такие зимние виды спорта, как хоккей с шайбой, биатлон и лыжные гонки.

Фото: Instagram/milanocortina2026

Церемония открытия Олимпиады-2026 состоится 6 февраля. Как уверяют организаторы Игр, билеты все еще находятся в продаже и будут доступны даже после начала соревнований.

Также прошло объявление об акции на первые несколько дней соревнований перед церемонией открытия, где будет реализовано два билета по цене одного.

Казахстанские болельщики, которые не смогли поехать в Италию, могут посмотреть Белую Олимпиаду по четырем отечественным телеканалам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Барыс" в гостях обыграл "Адмирал" и прервал серию из шести поражений
17:54, Сегодня
"Барыс" в гостях обыграл "Адмирал" и прервал серию из шести поражений
Организаторы зимней Олимпиады-2026 показали дизайн пьедестала почета
17:35, 30 октября 2025
Организаторы зимней Олимпиады-2026 показали дизайн пьедестала почета
Готова одежда для церемоний награждения Олимпиады-2026
02:32, 04 декабря 2025
Готова одежда для церемоний награждения Олимпиады-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
19:33, Сегодня
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: