"Рахмет, Алматы": олимпийский чемпион Михаил Шайдоров обратился к жителям родного города

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший для Казахстана на Олимпийских играх в Италии историческое "золото", вернулся в родной город – Алматы. Этому событию 21-летний спортсмен посвятил пост в своем Instagram на казахском и русском языках, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями с торжественного мероприятия Шайдоров поделился накануне, 1 марта 2026 года.

"Вернулся в свой родной город, домой. Спасибо каждому, кто встречал. Это было очень трогательно и по-настоящему ценно для меня. Я чувствовал вашу поддержку, тепло и искреннюю радость. Спасибо всем, кто был причастен к этому дню. Тем, кто организовал, кто пришел, кто просто был рядом. Вы сделали этот момент особенным. Я переполнен радостью и благодарностью. Рахмет, Алматы", – написал Михаил под публикацией.

Ответа от поклонников долго ждать не пришлось. Они поприветствовали Шайдорова в родном городе, еще раз поблагодарили за радость, которую он подарил казахстанцам, и пожелали успехов в дальнейшем:

"Мишабай! Золотой! Алматы рад, что ты дома!"

"Оксана, мама Дениса Тэна, сзади стоит, спасибо и ей".

"Добро пожаловать, Миша! Ты достоин всего лучшего".

"Очень рады, Миша! Будто еще спим. P.S. фанат с 2022-го".

"Михаил, народ Казахстана тебя любит. Спасибо, что подарил радость".

"Миша, ты – герой! Поздравляю еще раз и тебя, и всех казахстанцев с этой знаменательной победой! Я хоть и из России, но люблю вас! Let's go Казахстан!"

"Прекрасный фигурист! Замечательный молодой человек – гордость Казахстана! Пусть Всевышний бережет тебя и твоих родных! А мы будем ждать твоих красивых программ!"

