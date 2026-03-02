#Референдум-2026
Спорт

"Рахмет, Алматы": олимпийский чемпион Михаил Шайдоров обратился к жителям родного города

фигурист Михаил Шайдоров, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 09:21 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший для Казахстана на Олимпийских играх в Италии историческое "золото", вернулся в родной город – Алматы. Этому событию 21-летний спортсмен посвятил пост в своем Instagram на казахском и русском языках, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями с торжественного мероприятия Шайдоров поделился накануне, 1 марта 2026 года.

"Вернулся в свой родной город, домой. Спасибо каждому, кто встречал. Это было очень трогательно и по-настоящему ценно для меня. Я чувствовал вашу поддержку, тепло и искреннюю радость. Спасибо всем, кто был причастен к этому дню. Тем, кто организовал, кто пришел, кто просто был рядом. Вы сделали этот момент особенным. Я переполнен радостью и благодарностью. Рахмет, Алматы", – написал Михаил под публикацией.

Ответа от поклонников долго ждать не пришлось. Они поприветствовали Шайдорова в родном городе, еще раз поблагодарили за радость, которую он подарил казахстанцам, и пожелали успехов в дальнейшем:

  • "Мишабай! Золотой! Алматы рад, что ты дома!"
  • "Оксана, мама Дениса Тэна, сзади стоит, спасибо и ей".
  • "Добро пожаловать, Миша! Ты достоин всего лучшего".
  • "Очень рады, Миша! Будто еще спим. P.S. фанат с 2022-го".
  • "Михаил, народ Казахстана тебя любит. Спасибо, что подарил радость".
  • "Миша, ты – герой! Поздравляю еще раз и тебя, и всех казахстанцев с этой знаменательной победой! Я хоть и из России, но люблю вас! Let's go Казахстан!"
  • "Прекрасный фигурист! Замечательный молодой человек – гордость Казахстана! Пусть Всевышний бережет тебя и твоих родных! А мы будем ждать твоих красивых программ!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 09:21
Обещал – сделал: Димаш Кудайберген вручил Михаилу Шайдорову роскошный внедорожник

О том, как в Алматы чествовали олимпийцев, в том числе Михаила Шайдорова, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
